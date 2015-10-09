"Барселоне" посоветовали уволить Флика и назвали главную причину

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский выступил с резкой критикой в адрес главного тренера "Барселоны" Ханси Флика, передают Vesti.kz.

По мнению экс-футболиста, команда выглядит физически и психологически выжатой, а многие игроки "сине-гранатовых" далеки от своего оптимального уровня.

"Футболисты ("Барселоны") просто перегружены. Флик пытается выглядеть смелым после провальных матчей, вроде игры в Праге, но реальность другая. Сейчас игроки демонстрируют лишь 40–50% своих возможностей. Девять футболистов получили травмы не из-за жёстких стыков, а потому, что организм не выдержал нагрузки", - цитируют Томашевского Sport.es.

На этом критика не закончилась. Поляк пошёл ещё дальше, поставив ультиматум тренеру:

"Флик обязан выиграть Лигу чемпионов. Если этого не произойдёт - его нужно увольнять. Он просто не подходит этой команде. У "Барселоны" отличный состав, но при нём футболисты стали какими-то наполовину реализованными".

Напомним, что Флик, принявший "Барселону" летом 2024 года, всего за чуть больше чем год сумел добиться серьёзных результатов. Под его руководством каталонцы оформили "золотой дубль" в сезоне-2024/25, выиграв чемпионат Испании и Кубок страны, а также дважды подряд завоевали Суперкубок Испании (2025, 2026), каждый раз обыграв в финале мадридский "Реал".

