Испания
Сегодня 14:35
 

"Барселоне" посоветовали уволить Флика и назвали главную причину

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский выступил с резкой критикой в адрес главного тренера "Барселоны" Ханси Флика, передают Vesti.kz

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский выступил с резкой критикой в адрес главного тренера "Барселоны" Ханси Флика, передают Vesti.kz

По мнению экс-футболиста, команда выглядит физически и психологически выжатой, а многие игроки "сине-гранатовых" далеки от своего оптимального уровня.

"Футболисты ("Барселоны") просто перегружены. Флик пытается выглядеть смелым после провальных матчей, вроде игры в Праге, но реальность другая.

Сейчас игроки демонстрируют лишь 40–50% своих возможностей. Девять футболистов получили травмы не из-за жёстких стыков, а потому, что организм не выдержал нагрузки", - цитируют Томашевского Sport.es.

На этом критика не закончилась. Поляк пошёл ещё дальше, поставив ультиматум тренеру:

"Флик обязан выиграть Лигу чемпионов. Если этого не произойдёт - его нужно увольнять. Он просто не подходит этой команде. У "Барселоны" отличный состав, но при нём футболисты стали какими-то наполовину реализованными".

Форвард "Барселоны" Левандовски раскрыл проблему сборной Казахстана

Напомним, что Флик, принявший "Барселону" летом 2024 года, всего за чуть больше чем год сумел добиться серьёзных результатов. Под его руководством каталонцы оформили "золотой дубль" в сезоне-2024/25, выиграв чемпионат Испании и Кубок страны, а также дважды подряд завоевали Суперкубок Испании (2025, 2026), каждый раз обыграв в финале мадридский "Реал".

Ранее стало известно, что "Реал" рассматривает возможность громкого трансфера игрока из "Барселоны".

