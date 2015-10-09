Из-за Ямаля игрок "Барселоны" может уйти в "Челси"

"Барселона" переживает этап тактической перестройки, который выходит за рамки результатов на поле. Прогресс Ламина Ямаля и изменение роли Рафиньи заметно повлияли на распределение игровых минут в атаке, передают Vesti.kz.

Меньше игрового времени

По данным El Nacional, на фоне этих изменений один из полузащитников Фермин Лопес, ярко проявивший себя в прошлом сезоне, стал реже выходить в стартовом составе. Новая схема Ханси Флика с гибкими вингерами не даёт ему стабильного места.

Недовольство внутри

Игрок считает, что заслужил больше доверия. Его активные подключения из глубины поля и влияние на игру ранее были важной частью команды, однако сейчас он довольствуется эпизодическими выходами на замену.

Мысли о будущем

В окружении футболиста подчёркивают, что он не хочет терять время. В 22 года приоритетом остаются игровая практика и развитие, а нынешняя роль в "Барселоне" не даёт этих гарантий.

Интерес из Англии

Ситуацией уже пытаются воспользоваться клубы АПЛ. Наиболее предметный интерес проявляет "Челси", где высоко оценивают физические данные игрока, его умение подключаться к атакам и потенциал роста.

Решение — летом

В "Барселоне" не намерены расставаться с воспитанником за бесценок, однако готовы рассмотреть предложения, если они помогут улучшить финансовую ситуацию клуба. Лето может стать решающим для будущего игрока.

