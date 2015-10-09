Один из лидеров "Реала" устал от Винисиуса и потребовал его ухода

У бразильского вингера Винисиуса возникли сразу несколько трудностей в мадридском "Реале". Переговоры о продлении контракта оказались на паузе, а многочисленные скандалы вокруг игрока привели к напряжённым отношениям внутри команды, передают Vesti.kz.

Конфликты с ведущими футболистами

По данным Don Balon, в конце прошлого сезона атмосфера в раздевалке стала особенно напряжённой. Несколько ключевых игроков оказались недовольны поведением Винисиуса, которое назвали токсичным. Источник отмечает, что один из лидеров прямо сказал бразильцу: если он не изменится, лучше покинуть клуб.

Роль Модрича и изоляция бразильца

Отдельный разговор с нападающим провёл тогдашний капитан "Реала" Лука Модрич. Хорват отметил, что без изменения отношения к делу оставаться в команде не имеет смысла. В итоге именно Модрич покинул клуб, однако сам Винисиус так и не восстановил отношений с рядом партнёров. Сейчас он общается в основном с соотечественниками — Эдером Милитао, Родриго и Фелипе Эндриком.

Возможный трансфер

На фоне этих проблем президент клуба Флорентино Перес рассматривает вариант продажи игрока. Если Винисиус не снизит требования по контракту и не изменит своё поведение, "Реал" может выставить его на трансфер в следующем году.