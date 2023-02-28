"Иуда". Футболист "Реала" проголосовал за Месси и подвергся оскорблениям

Защитник "Реала" Давид Алаба подвергся оскорблениям со стороны фанатов мадридского клуба после того, как проголосовал за Лионеля Месси в номинации "Лучший игрок года" по версии ФИФА, сообщают Vesti.kz.

Алаба принял участие в голосовании The Best на правах капитана сборной Австрии. Он поставил на первое место Месси, на второе – партнера по "Реалу" Карима Бензема, на третье – форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

После этого Алаба подвергся критике в соцсетях. Под его последним постом в Instagram оставили более 25 тысяч комментариев. Среди них были записи с хештегом #alabaout ("Алаба – вон"), а также оскорбления, в том числе расистские - эмоджи обезьяны.

После этого футболисту пришлось объяснять свой выбор, отметив, что при голосовании учитывалось мнение всех игроков австрийской команды.

"Относительно премии The Best. Сборная Австрии голосовала как команда, я делал это не один. Каждый член команды имел право голоса, так все и решалось. Все знают, а особенно сам Карим, как сильно я восхищаюсь им и его выступлениями. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий мира и это по-прежнему так. Без сомнения", – написал Алаба в сторис Instagram.

Напомним, что лучшим игроком года по версии ФИФА стал Месси.