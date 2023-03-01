Испанского футболиста насмерть сбил поезд

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Сегодня 09:54
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Бывшего футболиста испанского "Альбасете" Пелайо Ново насмерть сбил поезд в его родном Овьедо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 28 февраля. Прибывшие на место происшествия экстренные службы не смогли спасти жизнь 32-летнему спортсмену.

Весной 2018 года Ново получил серьезные травмы после падения с третьего этажа в отеле перед игрой против "Уэски". После этого он объявил о завершении карьеры, полузащитник остался прикованным к инвалидной коляске.

В карьере Ново также были испанские "Кордова", "Эльче", "Луго", румынский "Клуж". За свою карьеру провел 218 матчей и забил 29 голов.

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Метки:
Испания

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