Испания
Сегодня 14:59
 

В Испании заговорили о возвращении Моуринью в "Реал" и привели доказательства

В Испании заговорили о возвращении Моуринью в "Реал" и привели доказательства Жозе Моуринью.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в мадридский "Реал", передают Vesti.kz

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в мадридский "Реал", передают Vesti.kz

Испанский журналист Альфредо Реланьо озвучил громкую гипотезу, допустив сценарий с возвращением Моуринью в "королевский клуб", связав нынешние события вокруг специалиста с далеко идущим планом руководства мадридцев.

По словам Реланьо, фигура нынешнего наставника "сливочных" Альваро Арбелоа не вызывает у команды и окружения особого воодушевления.

Журналист подчёркивает, что в своё время Зинедин Зидан обладал безусловным авторитетом, тогда как Арбелоа, по его мнению, не является фигурой, на которую молодые футболисты равнялись бы с детства.

Реланьо считает, что стратегическое мышление президента "Реала" Флорентино Переса может быть направлено именно на возвращение Моуринью. 

По версии журналиста, португалец якобы сознательно идёт на обострение ситуации в "Бенфике", провоцируя конфликты внутри клуба и вокруг команды, чтобы приблизить собственную отставку.

"Моуринью - единственный тренер, работа с которым действительно приносила Пересу удовольствие.

Поэтому его возвращение на "Сантьяго Бернабеу" меня совсем не удивит", - приводит слова Реланьо радиостанция Cadena COPE.

Дополнительного резонанса этим словам добавили свежие результаты команд. Накануне "Реал" неожиданно уступил "Альбасете" (2:3) и вылетел из Кубка Испании, а "Бенфика" в тот же период потерпела поражение от "Порту" (0:1) в Кубке Португалии.

Хаби Алонсо нашли новый клуб после отставки в "Реале"

Напомним, Жозе Моуринью возглавлял мадридский "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период он привёл команду к чемпионству в Ла Лиге в сезоне-2011/12, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, сумев прервать гегемонию "Барселоны".

Однако его работа в Мадриде завершилась на фоне внутренних конфликтов и отсутствия желаемых результатов в Лиге чемпионов.


Ранее стало известно, что новый главный тренер "Реала" уже обозначил, кто, по его мнению, несёт ответственность за вылет команды из Кубка Испании.

