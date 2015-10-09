Интрига с Мбаппе не пугает "Барселону": Флик уже принял решение

Возможное возвращение Килиана Мбаппе в заявку "Реала" на финал Суперкубка Испании не заставит главного тренера "Барселоны" Ханси Флика пересмотреть свои планы на матч, передают Vesti.kz.

"Барса" готова к Мбаппе и не собирается перестраиваться

При этом сам факт, что француз отправляется в Саудовскую Аравию и может выйти на поле против каталонцев, безусловно, повышает уровень угрозы со стороны "Реала".

Однако, как отмечает Sport.es, команда Хаби Алонсо по-прежнему не демонстрирует стабильного и выстроенного игрового рисунка. Результаты мадридцев во многом зависят от индивидуального мастерства лидеров, а не от чётко работающей командной системы.

Даже в случае появления Мбаппе в стартовом составе "Реала" Флик не планирует менять базовую расстановку. Ожидается, что "Барселона" выйдет тем же составом, который уверенно обыграл "Атлетик" в полуфинале.

Единственное изменение - Ламин Ямаль займёт место Руни Бардагжи. В центре обороны останется связка Эрик Гарсия - Пау Кубарси, на флангах защиты сыграют Жюль Кунде и Алехандро Бальде.

Появление Мбаппе повлияет не столько на стартовый состав, сколько на детали подготовки к матчу.

Француз - игрок иного профиля: он активно использует свободные зоны, опасен в быстрых переходах из обороны в атаку и гораздо эффективнее в динамичных эпизодах, чем классический центрфорвард. И даже если Мбаппе выйдет на поле не в оптимальных кондициях, он все равно остаётся одним из самых опасных футболистов финала.

Алонсо жёстко ответил тренеру "Атлетико" после скандала с Винисиусом

"Барселона" и "Реал" сойдутся в финале Суперкубка Испании

Отметим, что во втором полуфинале "Барселона" уверенно разобралась с "Атлетиком" из Бильбао, одержав разгромную победу со счётом 5:0. Этот результат вывел каталонцев в финал Суперкубка Испании, где их ждёт очередное эль-класико - противостояние с мадридским "Реалом".

Решающий матч турнира пройдёт в ночь с 11 на 12 января. Действующим обладателем трофея остаётся "Барселона": в финале Суперкубка Испании 2025 года "сине-гранатовые" уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

