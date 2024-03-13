Иньеста сделал признание об Анчелотти

Экс-полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста высказался о работе Карло Анчелотти в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

"Об Анчелотти мало что можно сказать. Его карьера говорит за него. Дважды стать тренером "Реала", оба раза добиться успеха, вернуться в клуб такого масштаба и снова заставить его работать - это непросто. У него невероятные заслуги", - приводит слова Иньесты AS.

64-летний Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год, после чего возглавлял "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". В испанский клуб вернулся в 2021 году. Со "сливочными выигрывал Ла Лигу (2021/22), Кубок (2013/14, 2022/23) и Суперкубок Испании (2021/22, 2023/24), Лигу чемпионов (2013/14, 2021/22), Суперкубок УЕФА (2014, 2022) и клубный чемпионат мира (2014, 2022).

39-летний Иньеста является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал в период 2002-2018 годов. Сейчас он выступает за "Эмирейтс" из ОАЭ, также в его карьере был японский "Виссел Кобе". В сборную Испании привлекался с 2006 по 2018 год. На всех уровнях завоевал немало трофеев.