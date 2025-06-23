Испанский форвард "Лацио" Педро рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч". По его мнению, приза заслуживает полузащитник "Барселоны" Педри, сообщают Vesti.kz. На второе место он поставил другого таланта "сине-гранатовых" Ламина Ямаля.

"Конечно, я бы поставил Педри на первое место. За ним - Ламин Ямаль. И, возможно, есть и другие кандидаты - Дембеле или Рафинья, но я бы хотел, чтобы Педри победил.

Для нас большая гордость и удовольствие видеть еще одного уроженца Канарских островов в футбольной элите, который демонстрирует примерное поведение и всегда выкладывается на поле. Для меня нет никаких сомнений: он лучший в мире на своей позиции", - цитирует бывшего нападающего "Барселоны" Mundo Deportivo.