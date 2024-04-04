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Новости спорта Футбол Испания
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Игрокам "Барселоны" сделали необычный подарок за победу над "Атлетико"

Игрокам "Барселоны" сделали необычный подарок за победу над "Атлетико"
©ФК "Барселона"

Футболисты "Барселоны" получили необычный подарок за победу над "Атлетико" (1:0). Этот матч в рамках 15-го тура Ла Лиги состоялся еще в декабре, а победный гол забил Жоау Феликс, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, игрокам первой команды подарили ноутбуки, а вот главного тренера "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса и его помощников оставили без подарков, чему они явно огорчились.

На данный момент "Барселона" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков после 30 туров. Следующую игру в Ла Лиге каталонцы проведут на выезде с "Кадисом" 13 апреля.

Напомним, ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера "Барселоны" по завершении нынешнего сезона. Однако руководство клуба в последние недели пытается отговорить тренера от этого решения. Боссы боятся ошибиться с новым тренером, тогда как нынешний рулевой полностью подходит под философию "сине-гранатовых".

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Метки:
Барселона Ла Лига Футбол Атлетико Мадрид

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