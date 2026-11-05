Испания
Сегодня 18:48

Игрок сборной Франции согласился перейти в "Барселону"

Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Центральный защитник немецкого "РБ Лейпцига" и сборной Франции Кастелло Люкеба намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Люкеба заинтересован в переходе в "Барселону"

По информации Diario SPORT, 23-летний француз сменил агента и теперь сотрудничает с представителем своего соотечественника - защитника каталонцев Жюля Кунде. Сообщается, что около десяти дней назад новый агент Люкеба провёл встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку.

Каталонский клуб осведомлён о желании футболиста перебраться в Испанию. Люкеба входит в список потенциальных трансферных целей "сине-гранатовых", однако окончательное решение по его кандидатуре пока не принято.

Статистика Люкеба в нынешнем сезоне

В текущем сезоне французский защитник провёл 11 матчей за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом истекает в 2029 году.

Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону"

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2 Боруссия-09 Д 8 5 3 0 14-6 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8 Айнтрахт Фр 8 3 2 3 13-18 11
9 Майнц-05 8 3 1 4 17-17 10
10 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
11 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
12 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
13 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
14 Падерборн-07 8 2 3 3 6-9 9
15 Гамбург 8 3 0 5 7-19 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →