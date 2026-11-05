Центральный защитник немецкого "РБ Лейпцига" и сборной Франции Кастелло Люкеба намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Люкеба заинтересован в переходе в "Барселону"

По информации Diario SPORT, 23-летний француз сменил агента и теперь сотрудничает с представителем своего соотечественника - защитника каталонцев Жюля Кунде. Сообщается, что около десяти дней назад новый агент Люкеба провёл встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку.

Каталонский клуб осведомлён о желании футболиста перебраться в Испанию. Люкеба входит в список потенциальных трансферных целей "сине-гранатовых", однако окончательное решение по его кандидатуре пока не принято.

Статистика Люкеба в нынешнем сезоне

В текущем сезоне французский защитник провёл 11 матчей за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом истекает в 2029 году.

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