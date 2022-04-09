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Игрок "Реала" может бесплатно перейти в "Барселону"

Игрок "Реала" может бесплатно перейти в "Барселону"
©La Liga
Новости спорта Футбол Испания

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в стан непримиримых соперников из "Барселоны" по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Sport.es.

В новости говорится о том, что контракт плеймейкера, которому через две недели исполнится 30 лет, действует до конца текущего сезона. Уже летом футболист, на счету которого 38 игр в сборной Испании, станет свободным агентом.

Интерес к Иско, выступающему за "Реал" с 2013 года, проявляет каталонская "Барселона". Есть информация, что к футболисту проявляет интерес рулевой "сине-гранатовых" Хави

За девять лет Иско провел в составе "Реала" 350 матчей, в которых забил 53 гола. В текущей кампании он отыграл в 12 встречах, отличившись двумя мячами.

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Метки:
Футбол Ла Лига Барселона Реал Мадрид

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