"Из-за своей религии". Тренер "Челси" объяснил плохую форму своего лидера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ситуацию с формой французского полузащитника команды Н'Голо Канте. Немецкий специалист считает, что на плохие показатели "семерки" лондонцев мог повлиять мусульманский пост во время месяца Рамадан, сообщают Vesti.kz.

Последние матчи для "синих" завершились сокрушительными домашними поражениями. Сначала "Челси" дома проиграл "Брентфорду" в АПЛ со счетом 1:4. Спустя несколько дней английская команда в родных стенах уступила "Реалу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 1:3.

"В настоящее время он постится по религиозным соображениям. Из-за своей веры. Он делает это не первый раз, но если вы на протяжении длительного времени не едите в течение дня, то это может повлиять [на физическую форму]", - заявил тренер.

Thomas Tuchel suggests N'Golo Kante's dip in form could be influenced by the fact he's fasting for Ramadan. pic.twitter.com/WhEFKe8QeJ