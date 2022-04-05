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"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Назван победитель и добавлен следующий тур

"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Назван победитель и добавлен следующий тур
©Vesti.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.

Напоминаем, теперь победитель будет определяться после каждого тура, а по итогам "Конкурса прогнозов" будет объявлен и общий победитель. За победу в туре можно получить 5 000 тенге.

Так, в первом туре "Конкурса прогнозов" (четвертый тур КПЛ-2022) победителем стал manukov marat, который набрал 16 очков.

"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Назван победитель и добавлен следующий тур. Фото 1

Для получения приза победителю нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

А в "Конкурсе прогнозов" уже доступен пятый тур КПЛ-2022, матчи которого пройдут 9 и 10 апреля. Центральным матчем будет игра в Алматы "Кайрат" - "Каспий". Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.  

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители? 

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.  

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

О главном призе мы расскажем более подробно в ближайшее время. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

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Метки:
Конкурс прогнозов Конкурс КПЛ

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