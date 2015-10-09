Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 16:36
 

Игрок "Барселоны" возмутился решением Флика: подробности

  Комментарии

Игрок "Барселоны" возмутился решением Флика: подробности Ханси Флик. ©ФК "Барселона"

"Барселона" одержала важную победу над "Айнтрахтом" (2:1) в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, однако не обошлось без внутреннего напряжения в команде, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, недовольство решением главного тренера Ханси Флика выразил форвард Ферран Торрес. Несмотря на хет-трик в предыдущем матче чемпионата Испании против "Бетиса", нападающий остался в запасе. В стартовом составе Флик предпочёл атакующую тройку Ламин Ямаль — Роберт Левандовски — Рафинья.


Сообщается, что Торрес был крайне разочарован таким решением, считая, что заслужил место в основе. Уже по ходу встречи валенсиец вышел на поле и своей активной игрой оживил атаку каталонцев. При этом Левандовски провёл не самый убедительный матч и редко угрожал воротам соперника.

Отмечается, что конфликта между игроком и тренером нет, однако Торрес рассчитывает, что при выборе состава будет учитываться текущая форма, а не статус футболистов. Форвард намерен продолжать бороться за место в стартовом составе "Барселоны".

В нынешнем сезоне Торрес сыграл за каталонцев 20 матчей, забив 13 голов и отдав один ассист.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
17 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
18 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

