Игрок "Барселоны" возмутился решением Флика: подробности

"Барселона" одержала важную победу над "Айнтрахтом" (2:1) в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, однако не обошлось без внутреннего напряжения в команде, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, недовольство решением главного тренера Ханси Флика выразил форвард Ферран Торрес. Несмотря на хет-трик в предыдущем матче чемпионата Испании против "Бетиса", нападающий остался в запасе. В стартовом составе Флик предпочёл атакующую тройку Ламин Ямаль — Роберт Левандовски — Рафинья.

Сообщается, что Торрес был крайне разочарован таким решением, считая, что заслужил место в основе. Уже по ходу встречи валенсиец вышел на поле и своей активной игрой оживил атаку каталонцев. При этом Левандовски провёл не самый убедительный матч и редко угрожал воротам соперника.

Отмечается, что конфликта между игроком и тренером нет, однако Торрес рассчитывает, что при выборе состава будет учитываться текущая форма, а не статус футболистов. Форвард намерен продолжать бороться за место в стартовом составе "Барселоны".

В нынешнем сезоне Торрес сыграл за каталонцев 20 матчей, забив 13 голов и отдав один ассист.

