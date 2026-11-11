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Игрок "Барселоны" получил предложение о переходе в итальянский клуб

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде получил предложение перейти в итальянскую "Рому", передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, римский клуб заинтересован в футболисте, который потерял место в основном составе "сине-гранатовых". Сам Бальде может рассмотреть вариант с уходом, чтобы вернуть игровую практику и прежнюю роль в команде.

Бальде потерял доверие Флика

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик недоволен выступлениями защитника и стал чаще отдавать предпочтение другим футболистам. Конкуренция на левом фланге, в том числе со стороны Жоау Канселу и молодых игроков, сократила игровое время испанца.

Недавно Флик признал, что разговаривал с Бальде, пытаясь помочь ему вернуть уверенность. При этом тренер отметил, что недостаток игровой практики сказывается на футболисте.


"Рома" хочет воспользоваться ситуацией

В итальянском клубе считают, что физические и технические качества Бальде могут усилить команду. В "Барселоне" пока предстоит оценить условия возможной сделки. Зимнее трансферное окно может стать ключевым для определения будущего защитника.

Статистика Бальде

В нынешнем сезоне воспитанник "Барселоны" провёл пять матчей во всех турнирах и заработал одно предупреждение. В предыдущем сезоне на его счету было 42 игры, в которых он отметился тремя голевыми передачами и тремя жёлтыми карточками.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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