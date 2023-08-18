Хави высказался о "трансфере" Ансу Фати в "Реал"

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес отреагировал на слухи о переходе Ансу Фати в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

"Ансу Фати в "Реале"? Это шутка, да? Я уже говорил, что Ансу - наследие клуба. Он важный игрок и будет оставаться таковым. Он - наше настоящее и будущее", - сказал Хави.

20-летний Ансу Фати начал заниматься футболом в детской команде "Эррера", с 2010 по 2012 год тренировался в академии "Севильи", после чего оказался в системе "Барселоны".

Текущее соглашение игрока с "сине-гранатовыми" рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 35 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ передавали, что Хави разочаровался в Ансу Фати, которого слухи отправляли в разные клубы.