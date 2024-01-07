Хави попросил руководство "Барселоны" решить судьбу защитника

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет, чтобы руководство клуба продлило контракт с испанским защитником Серхи Роберто, передают Vesti.kz.

"Я бы рекомендовал клубу продлить контракт с Серхи Роберто. Они уже знают об этом. Он важен для нас, он может играть на многих позициях. Ему не нужно много объяснять. Он знает, что такое "Барселона", что она из себя представляет. Он пример для всех. Он игрок, которого много критикуют, но он всегда выкладывается на полную. Я буду рад видеть его в нашей команде и дальше", - передают слова Хави Mundo Deportivo.