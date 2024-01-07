Хави попросил руководство "Барселоны" решить судьбу защитника

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет, чтобы руководство клуба продлило контракт с испанским защитником Серхи Роберто, передают Vesti.kz.
"Я бы рекомендовал клубу продлить контракт с Серхи Роберто. Они уже знают об этом. Он важен для нас, он может играть на многих позициях. Ему не нужно много объяснять. Он знает, что такое "Барселона", что она из себя представляет. Он пример для всех. Он игрок, которого много критикуют, но он всегда выкладывается на полную. Я буду рад видеть его в нашей команде и дальше", - передают слова Хави Mundo Deportivo.
Серхи Роберто родился в Каталонии и является воспитанником футбольной академии "Барселоны", за основной состав "сине-гранатовых" он выступает с 2010 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги 31-летний защитник провел 6 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его текущее соглашение с каталонским клубом истекает 30 июня 2024 года, при этом в нем предусмотрена опция возможного продления еще на один сезон.
Загрузка матч-центра...
Реклама