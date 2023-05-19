Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Хави назвал приоритетный трансфер для "Барселоны"

Хави назвал приоритетный трансфер для "Барселоны"
©Sport.es

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о приоритетной трансферной цели клуба на ближайшее лето.

"Приоритетом на следующий сезон является подписание контракта с опорным полузащитником", - убедительно пояснил он.

Каталонца нацелены на трансфер игрока "Реал Сосьедада" Мартина Субименди.

Проблема, с которой придется столкнуться при его подписании, это его цена. У него есть пункт о расторжении контракта в размере 60 миллионов евро, и клуб из Сан-Себастьяна уже не раз предупреждал, что не намерен снижать цену.

Хави своей стороны никогда не скрывал, что хочет видеть Субименди в своей команде. По его словам, он идеальная замену Серхио Бускетсу, собирающемуся покинуть состав "сине-гранатовых" этим летом.

"Субименди - экстраординарный опорный элемент. Он доминирует в игре, в моментах с мячом и без мяча. Он выигрывает дуэли, он выдающийся футболист на этой позиции. Он понимает модель, которая нравится нам в "Барселоне", - приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось об интересу каталонцев к полузащитнику "Баварии" Йозуа Киммиху.

 

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барселона Ла Лига

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:46
Испания
©Sport.es Хави назвал приоритетный трансфер для "Барселоны"
Сегодня , 09:50
Испания
©twitter.com/lukamodric10 "Реал" решил судьбу Луки Модрича
Сегодня , 00:21
Испания
©realmadrid.com "Реал" определился с главным тренером после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 22:01
Испания
©diariogol.com Раскрыта реакция Флорентино Переса на разгром от "Манчестер Сити" в ЛЧ
17 мая, 17:21
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" нарушил правила ФИФА, клубу грозят санкции. Подробности
17 мая, 15:00
Испания
©readfootball.com "Барселона" нашла замену Бускетсу
17 мая, 13:00
Испания
©ESPN Месси получил контракт от "Барселоны". Известна его зарплата
15 мая, 19:48
Испания
©twitter.com/imessi В "Барселоне" рассчитывают на возвращение Месси
15 мая, 11:01
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" неудачно отметила чемпионство: игроки подверглись нападению фанатами и спаслись бегством
15 мая, 10:27
Испания
©ФК "Барселона" Хави выиграл первый чемпионский титул с "Барселоной"
15 мая, 09:06
Испания
©instagram.com/leomessi Президент "Барселоны" ответил на вопрос о возвращении Месси
15 мая, 08:40
Испания
©instagram.com/leomessi/CBarcelona "Барселона" впервые за 24 года выиграла Ла Лигу без Месси
15 мая, 08:19
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" стала чемпионом Испании
12 мая, 14:36
Испания
©ПСЖ Глава Ла Лиги прокомментировал возвращение Месси в "Барселону"
12 мая, 14:17
Испания
©ПСЖ В "Барселоне" сделали заявление о подписании Месси
12 мая, 11:00
Испания
©instagram.com/francefootball Назван будущий обладатель "Золотого мяча" из "Реала"
11 мая, 23:58
Испания
©topmercato.com "Барселона" сделала предложение игроку за 60 миллионов евро
11 мая, 16:45
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" определился с заменой Кроосу и Модричу
11 мая, 16:00
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" подверглась многомиллионному штрафу
11 мая, 13:00
Испания
©ПСЖ "Реал" решился на покупку самого дорогого футболиста мира
11 мая, 08:56
Испания
©twitter.com/realmadriden Глава Ла Лиги высказался о первом матче "Реала" с "Манчестер Сити" в ЛЧ
10 мая, 14:00
Испания
©twitter.com/FabrizioRomano "Барселона" решила судьбу своего капитана
10 мая, 12:31
Испания
©ПСЖ "Барселона" получила добро на подписание Месси
9 мая, 22:33
Испания
©ФК "Барселона" Бускетс принял решение по "Барселоне"
8 мая, 18:52
Испания
©twitter.com/lukamodric10 "Реал" определился с будущим Луки Модрича
7 мая, 13:45
Испания
©ФК "Реал" Куртуа поддержал Анчелотти перед стартом "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов
7 мая, 09:16
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" стал обладателем Кубка Испании
3 мая, 22:36
Испания
©twitter.com/KMbappe Названо главное условие для перехода Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"
3 мая, 13:51
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" определился с заменой Анчелотти
3 мая, 10:16
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" вырвала победу на 85-й минуте и побила клубный рекорд

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus