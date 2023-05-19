Хави назвал приоритетный трансфер для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о приоритетной трансферной цели клуба на ближайшее лето.
"Приоритетом на следующий сезон является подписание контракта с опорным полузащитником", - убедительно пояснил он.
Каталонца нацелены на трансфер игрока "Реал Сосьедада" Мартина Субименди.
Проблема, с которой придется столкнуться при его подписании, это его цена. У него есть пункт о расторжении контракта в размере 60 миллионов евро, и клуб из Сан-Себастьяна уже не раз предупреждал, что не намерен снижать цену.
Хави своей стороны никогда не скрывал, что хочет видеть Субименди в своей команде. По его словам, он идеальная замену Серхио Бускетсу, собирающемуся покинуть состав "сине-гранатовых" этим летом.
"Субименди - экстраординарный опорный элемент. Он доминирует в игре, в моментах с мячом и без мяча. Он выигрывает дуэли, он выдающийся футболист на этой позиции. Он понимает модель, которая нравится нам в "Барселоне", - приводит слова Хави Sport.es.
Ранее сообщалось об интересу каталонцев к полузащитнику "Баварии" Йозуа Киммиху.
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