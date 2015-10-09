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Испания
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Хавбек "Реала" получил предложения от "Бетиса" и "Аякса"

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Хавбек "Реала" получил предложения от "Бетиса" и "Аякса" ©instagram.com/danifuli10/

Опытный полузащитник Дани Себальос близок к определению своего будущего после ухода из мадридского "Реала".

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Опытный полузащитник Дани Себальос близок к определению своего будущего после ухода из мадридского "Реала".

В конце июня 29-летний полузащитник покинул "сливочных" по обоюдному согласию сторон. До расторжения контракта "Реал" вел переговоры о его трансфере с "Бетисом" и "Аяксом", однако тогда клубам не удалось договориться.

По информации журналиста Маттео Моретто, в начале следующей недели представители Себальоса проведут прямые переговоры с "Бетисом".

Главным препятствием для сделки остаются финансовые условия. Запрашиваемая игроком зарплата пока превышает возможности испанского клуба, однако именно "Бетис" является приоритетным вариантом для самого футболиста, а руководство команды также заинтересовано в его возвращении.

При этом у Себальоса есть и альтернативный вариант продолжения карьеры — "Аякс" уже направил испанцу официальное письменное предложение.

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