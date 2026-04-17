Хабиб Нурмагомедов назвал любимый футбольный клуб

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов откровенно рассказал о своей симпатии к "Реалу", сообщают Vesti.kz.

По словам спортсмена, он следит за футболом с самого детства и даже не мог представить, что однажды топ-клубы мира начнут сами приглашать его.

"Я слежу за футболом с детства. В детстве я даже не мог представить, что лучшие клубы мира будут приглашать меня. Я посетил много стадионов и много тренировочных центров разных клубов. Но "Реал" Мадрид — клуб моего сердца", — написал Нурмагомедов в социальных сетях.





Стоит отметить, что Нурмагомедов не раз бывал на матчах мадридской команды и лично общался с её игроками. Боец давно известен как один из преданных поклонников "Реала".

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский пояс UFC. В 2022 году его имя было включено в Зал славы UFC.

Официально Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Он пообещал матери, что больше не выйдет на ринг без присутствия отца. С тех пор спортсмен сосредоточился на тренерской деятельности.