Хаби Алонсо заблокировал три трансфера "Реала" и выбрал двух новичков

"Реал" активно готовится к зимнему трансферному окну, уделяя особое внимание усилению линии обороны. Травмы, нестабильная игра в отдельных матчах и необходимость усилить центр защиты побудили клуб рассмотреть несколько кандидатур. Однако эти варианты не убедили главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, тренер не хочет поспешных решений и подписания игроков, которые не смогут сразу приносить максимальную пользу. В результате Алонсо заблокировал три потенциальные сделки, которые серьёзно обсуждались в офисах клуба.

Конате, Упамекано и Гехи не подходят

Ранее "Реал" проявлял интерес к Ибраиме Конате ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("Бавария") и Марку Гехи ("Кристал Пэлас"). Все трое — опытные защитники с международным опытом и успешной карьерой в топ-лигах, но тренер считает, что они пока не готовы на 100 процентов с первого дня выступлений за "Реал".

У Конате и Упамекано наблюдаются проблемы со стабильностью и концентрацией в матчах высокой сложности. Гехи, хотя и показывает рост в АПЛ, тоже рассматривается как рискованный вариант для клуба.

Шлоттербек и Бастони — приоритетные кандидаты

Хаби Алонсо отдаёт предпочтение игрокам с полностью проверенной игрой и лидерскими качествами. В число кандидатов, которые полностью удовлетворяют тренера, входят Нико Шлоттербек ("Боруссия", Дортмунд) и Алессандро Бастони ("Интер").

Оба защитника обладают тактической зрелостью, конкурентным характером и способностью сразу влиять на игру команды. По мнению Алонсо, их уровень заметно выше, чем у Конате, Упамекано и Гехи.

Только трансфер с реальной гарантией

Главный тренер чётко обозначил свою позицию: "Реал" подпишет центрального защитника только в том случае, если он действительно усилит команду. Это требование полностью определяет стратегию клуба на трансферном рынке.

