Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 15:28
 

Хаби Алонсо заблокировал три трансфера "Реала" и выбрал двух новичков

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо заблокировал три трансфера "Реала" и выбрал двух новичков Хаби Алонсо. ©ФК "Реал"

"Реал" активно готовится к зимнему трансферному окну, уделяя особое внимание усилению линии обороны. Травмы, нестабильная игра в отдельных матчах и необходимость усилить центр защиты побудили клуб рассмотреть несколько кандидатур. Однако эти варианты не убедили главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Реал" активно готовится к зимнему трансферному окну, уделяя особое внимание усилению линии обороны. Травмы, нестабильная игра в отдельных матчах и необходимость усилить центр защиты побудили клуб рассмотреть несколько кандидатур. Однако эти варианты не убедили главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, тренер не хочет поспешных решений и подписания игроков, которые не смогут сразу приносить максимальную пользу. В результате Алонсо заблокировал три потенциальные сделки, которые серьёзно обсуждались в офисах клуба.

Конате, Упамекано и Гехи не подходят

Ранее "Реал" проявлял интерес к Ибраиме Конате ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("Бавария") и Марку Гехи ("Кристал Пэлас"). Все трое — опытные защитники с международным опытом и успешной карьерой в топ-лигах, но тренер считает, что они пока не готовы на 100 процентов с первого дня выступлений за "Реал".

У Конате и Упамекано наблюдаются проблемы со стабильностью и концентрацией в матчах высокой сложности. Гехи, хотя и показывает рост в АПЛ, тоже рассматривается как рискованный вариант для клуба.

Шлоттербек и Бастони — приоритетные кандидаты

Хаби Алонсо отдаёт предпочтение игрокам с полностью проверенной игрой и лидерскими качествами. В число кандидатов, которые полностью удовлетворяют тренера, входят Нико Шлоттербек ("Боруссия", Дортмунд) и Алессандро Бастони ("Интер").

Оба защитника обладают тактической зрелостью, конкурентным характером и способностью сразу влиять на игру команды. По мнению Алонсо, их уровень заметно выше, чем у Конате, Упамекано и Гехи.

Только трансфер с реальной гарантией

Главный тренер чётко обозначил свою позицию: "Реал" подпишет центрального защитника только в том случае, если он действительно усилит команду. Это требование полностью определяет стратегию клуба на трансферном рынке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 01:15   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!