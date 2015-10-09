Хаби Алонсо сотворил историю перед матчем с "Кайратом"

"Реал" обыграл на своём поле "Эспаньол" в 5-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Счёт открыл Эдер Милитао на 22-й минуте, а вскоре после перерыва преимущество хозяев закрепил Килиан Мбаппе (47-я).

По данным Opta Sports, Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории "Реала", который выиграл свои первые пять матчей в чемпионате Испании. До него подобного добивались только Хосе Киранте (1928/29) и Вандерлей Лушембурго (2004/05).

После этой победы мадридцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице, в то время как "Эспаньол" с 10 баллами занимает четвёртое место.

В следующем туре, 23 сентября, "Эспаньол" примет "Валенсию", а "Реал" отправится в гости к "Леванте".

Напомним, 30 сентября "сливочные" сыграют с "Кайратом" в Алматы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.