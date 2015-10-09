Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Хаби Алонсо сотворил историю перед матчем с "Кайратом"

Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал"©

"Реал" обыграл на своём поле "Эспаньол" в 5-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Счёт открыл Эдер Милитао на 22-й минуте, а вскоре после перерыва преимущество хозяев закрепил Килиан Мбаппе (47-я).

По данным Opta Sports, Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории "Реала", который выиграл свои первые пять матчей в чемпионате Испании. До него подобного добивались только Хосе Киранте (1928/29) и Вандерлей Лушембурго (2004/05).

После этой победы мадридцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице, в то время как "Эспаньол" с 10 баллами занимает четвёртое место.

В следующем туре, 23 сентября, "Эспаньол" примет "Валенсию", а "Реал" отправится в гости к "Леванте".

Напомним, 30 сентября "сливочные" сыграют с "Кайратом" в Алматы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
8 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
9 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
10 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
11 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
12 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
13 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
14 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
15 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
16 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
17 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 5 0 1 4 2-15 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
