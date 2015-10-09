Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:17
 

Хаби Алонсо сделал первое заявление после ухода из "Реала"

Хаби Алонсо сделал первое заявление после ухода из "Реала"

Хаби Алонсо выступил с первым заявлением после ухода из мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об уходе Алонсо стало известно накануне. Новым исполняющим обязанности главного тренера "сливочных" будет Альваро Арбелоа.

"Этот профессиональный этап закончился, и все прошло не так, как хотелось бы. Тренировать "Реал Мадрид" был честью и ответственностью.

Благодарю клуб, игроков и прежде всего болельщиков Мадрида за доверие и поддержку. Ухожу с уважением, благодарностью и гордостью, что сделал все возможное", - написал специалист в своем Instagram.


Напомним, в воскресенье "Реал" уступил "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании. Это был последний матч Алонсо у руля "сливочных".

В Ла Лиге "Реал" с 45 баллами идет на втором месте. "Сливочные" уступают четыре балла "Барселоне". На общем этапе Лиги чемпионов мадридский клуб занимает седьмое место.

Добавим, Алонсо возглавлял "Реал" с июня 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года.

