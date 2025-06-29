Хаби Алонсо решил, кем пожертвует ради Мбаппе

Мадридский "Реал" активно готовится к встрече с туринским "Ювентусом" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо рассматривает вариант возвращения Килиана Мбаппе в стартовый состав после того, как француз восстановился от острого гастроэнтерита.

По информации Defensa Central, Мбаппе может заменить Гонсало Гарсию, несмотря на хорошую форму последнего. При этом Арда Гюлер останется в основе, а вместе с Мбаппе и Винисиусом составит атакующее трио команды.

"Мы только начинаем новую эру и проводим перестройку в условиях сложнейшего турнира. Нам предстоит сыграть с "Ювентусом", а это не прощает ошибок. Нужно быть предельно готовыми. Несмотря на это, я доволен нынешним уровнем команды и тем, как идет процесс", - отметил Хаби Алонсо.

Тренер "Реала" прокомментировал ситуацию

Он также подчеркнул, что текущая стратегия команды ясна, но предстоит еще большая работа - как тактическая, так и кадровая.

Матч с "Ювентусом"

В клубе понимают важность грядущего поединка (1 июля) не только с точки зрения борьбы за титул, но и с финансовой. Победа над "Ювентусом" и выход в следующий раунд принесут "Реалу" около 20 миллионов евро. Именно поэтому "сливочные" рассчитывают на возвращение всех лидеров и максимальный результат.