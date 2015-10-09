Хаби Алонсо провел первую тренировку в "Реале"

Сегодня, 9 июня испанский специалист Хаби Алонсо впервые вышел на тренировочное поле в роли главного тренера мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Пресс-служба "сливочных" уже поделилась атмосферным видео, где видно, как экс-хавбек уверенно руководит занятием.

Для болельщиков "Реала" это возвращение особенно символично: Алонсо защищал цвета клуба с 2009 по 2014 год, выиграв немало трофеев. Теперь он возвращается, чтобы творить историю уже у кромки поля.

Последним клубом Хаби был немецкий "Байер", с которым он совершил настоящую сенсацию: чемпионство в Бундеслиге-2023/24 и серебро в следующем сезоне. Теперь - новый вызов в родных стенах "Бернабеу".

Прежним наставником "сливочных" был итальянский специалист Карло Анчелотти.