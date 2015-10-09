Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:27
 

Хаби Алонсо "определил" девять игроков "Реала" на выход

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо "определил" девять игроков "Реала" на выход Хаби Алонсо. ©ФК "Реал"

"Реал" активно готовится к зимнему трансферному окну: полузащитник Джуд Беллингем ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед". Сумма возможного трансфера оценивается в 150 миллионов евро плюс бонусы. Сделка может состояться в ближайшие месяцы, если обе стороны найдут подходящую формулу, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Поделиться

"Реал" активно готовится к зимнему трансферному окну: полузащитник Джуд Беллингем ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед". Сумма возможного трансфера оценивается в 150 миллионов евро плюс бонусы. Сделка может состояться в ближайшие месяцы, если обе стороны найдут подходящую формулу, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Решение Беллингема не стало полной неожиданностью: главный тренер Хаби Алонсо отдаёт приоритет более сбалансированному и тактическому стилю игры в центре поля, где важны креативность, прессинг и универсальность, а Беллингем не полностью вписывается в этот план.

Нико Пас как возможная замена

Чтобы компенсировать возможный уход английского полузащитника, "Реал" рассматривает возвращение воспитанника клуба Нико Паса, который сейчас выступает за "Комо" в Серии А.

В этом сезоне Пас провёл 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач, демонстрируя способность создавать игру между линиями и поддерживать связь с нападающими. Выкуп игрока обойдётся "Реалу" примерно в 9 миллионов евро — относительно недорогая операция для футболиста, уже знакомого с клубной философией.

Масштабная перестройка и другие трансферные решения

Уход Беллингема может стать частью масштабной перестройки, в которую также входят потенциальные исходящие трансферы Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Браима Диаса, Давида Алабы, Франа Гарсии, Ферлана Менди, Антонио Рюдигера, Дина Хёйсена и Андрея Лунина. Их уход не исключается в летний период.

Баланс молодости и опыта

"Реал" готовит стратегические изменения в атаке, защите и центре поля, сочетая уходы и усиления вроде Нико Паса. Клуб стремится сохранить баланс между молодыми талантами и проверенными игроками в Ла Лиге и еврокубках.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!