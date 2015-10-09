Хаби Алонсо "определил" девять игроков "Реала" на выход

"Реал" активно готовится к зимнему трансферному окну: полузащитник Джуд Беллингем ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед". Сумма возможного трансфера оценивается в 150 миллионов евро плюс бонусы. Сделка может состояться в ближайшие месяцы, если обе стороны найдут подходящую формулу, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Решение Беллингема не стало полной неожиданностью: главный тренер Хаби Алонсо отдаёт приоритет более сбалансированному и тактическому стилю игры в центре поля, где важны креативность, прессинг и универсальность, а Беллингем не полностью вписывается в этот план.

Нико Пас как возможная замена

Чтобы компенсировать возможный уход английского полузащитника, "Реал" рассматривает возвращение воспитанника клуба Нико Паса, который сейчас выступает за "Комо" в Серии А.

В этом сезоне Пас провёл 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач, демонстрируя способность создавать игру между линиями и поддерживать связь с нападающими. Выкуп игрока обойдётся "Реалу" примерно в 9 миллионов евро — относительно недорогая операция для футболиста, уже знакомого с клубной философией.

Масштабная перестройка и другие трансферные решения

Уход Беллингема может стать частью масштабной перестройки, в которую также входят потенциальные исходящие трансферы Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Браима Диаса, Давида Алабы, Франа Гарсии, Ферлана Менди, Антонио Рюдигера, Дина Хёйсена и Андрея Лунина. Их уход не исключается в летний период.

Баланс молодости и опыта

"Реал" готовит стратегические изменения в атаке, защите и центре поля, сочетая уходы и усиления вроде Нико Паса. Клуб стремится сохранить баланс между молодыми талантами и проверенными игроками в Ла Лиге и еврокубках.

