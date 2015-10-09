Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:36
 

Хаби Алонсо нашёл неожиданное усиление для "Реала"

Хаби Алонсо нашёл неожиданное усиление для "Реала" Хаби Алонсо. Фото: ©ФК "Реал"

"Реал" подходит к матчу против "Эльче" с серьёзными кадровыми проблемами после паузы на игры сборных. Травмированы Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао, а Орельен Чуамени не включён в заявку из предосторожности, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

В такой ситуации главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо решил привлечь 19-летнего защитника из "Кастильи" Ламини Фати. Он привлёк внимание на тренировке основного состава в Вальдебебас, однако пока не включён в заявку на матч.


Сейчас Рауль Асенсио и Дин Хёйсен - единственные полностью здоровые центральные защитники. Любая новая травма поставит тренера в сложное положение, и тогда придётся задействовать Чуамени или молодых игроков академии, таких как Ламини Фати или Джоан Мартинес.

Всего у Алонсо до шести потерь на матч с "Эльче", но часть игроков, включая Тибо Куртуа и Эдуарду Камавинга, восстановилась вовремя. Важно, чтобы оставшиеся защитники не получили новых повреждений в ожидании возвращения Алабы, Милитау и Рюдигера.

Матч "Эльче" - "Реал" пройдёт в ночь на 24 ноября и начнётся в 01:00 по времени Астаны.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
13 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 01:00   •   не начат
Эльче
(Эльче)
- : -
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Реал М
Проголосовало 23 человек

