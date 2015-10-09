Хаби Алонсо нашёл неожиданное усиление для "Реала"

"Реал" подходит к матчу против "Эльче" с серьёзными кадровыми проблемами после паузы на игры сборных. Травмированы Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао, а Орельен Чуамени не включён в заявку из предосторожности, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

В такой ситуации главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо решил привлечь 19-летнего защитника из "Кастильи" Ламини Фати. Он привлёк внимание на тренировке основного состава в Вальдебебас, однако пока не включён в заявку на матч.

Сейчас Рауль Асенсио и Дин Хёйсен - единственные полностью здоровые центральные защитники. Любая новая травма поставит тренера в сложное положение, и тогда придётся задействовать Чуамени или молодых игроков академии, таких как Ламини Фати или Джоан Мартинес.

Всего у Алонсо до шести потерь на матч с "Эльче", но часть игроков, включая Тибо Куртуа и Эдуарду Камавинга, восстановилась вовремя. Важно, чтобы оставшиеся защитники не получили новых повреждений в ожидании возвращения Алабы, Милитау и Рюдигера.

Матч "Эльче" - "Реал" пройдёт в ночь на 24 ноября и начнётся в 01:00 по времени Астаны.