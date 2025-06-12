Молодой полузащитник академии "Реала" Чема Андрес может получить больше шансов в основной команде с приходом нового главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Defensa Central отмечает, что по стилю и физическим данным Чема напоминает Родри из "Манчестер Сити". Он играет на позиции опорного полузащитника, отличается хорошей техникой и передачей.

Алонсо хочет посмотреть его на КЧМ

По информации источников, именно Хаби Алонсо попросил включить Чему в состав на Клубный чемпионат мира, чтобы оценить его уровень на фоне первой команды. При Карло Анчелотти футболист попадал в заявку, но не выходил на поле. В академии считают, что в 20 лет Чема превосходит Мартина Субименди на аналогичном этапе карьеры.





Контракт с "Реалом" действует до 2027 года

У игрока есть действующий контракт до лета 2027 года. Ряд клубов уже проявил к нему интерес, но сам Чема не рассматривает уход. Он хочет понять, какую роль ему готов предложить новый тренер в первой команде. На его позиции выступают Эдуарду Камавинга и Орельен Чуамени, что усложняет конкуренцию. Однако Алонсо хорошо знаком с Чемой по работе в академии, что может сыграть в его пользу.

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