Мадридский "Реал" во главе с Хаби Алонсо заинтересован в подписании португальского полузащитника французского ПСЖ Витора Феррейры, более известного как Витинья, передают Vesti.kz.

Португалец стал одной из ключевых фигур в составе парижан в минувшем сезоне, а его стиль игры сразу привлек внимание новой тренерской команды "сливочных".

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо, известный своей философией доминирования через контроль мяча, активно изучает варианты усиления полузащиты. После завершения карьеры немецкого хавбека Тони Крооса в 2024 году в "Реале" образовалась вакуумная зона в центре поля, где не хватает игрока, способного задавать темп и дирижировать атаками.

По мнению руководства "королевского клуба", Витинья обладает необходимыми качествами — его хвалят за великолепную культуру паса, сравнивая с Кроосом, а также за уверенное владение мячом и подвижность в духе хорвата Луки Модрича, сообщает MadridUniversal.

Тем не менее, мадридцам предстоит решить непростую задачу: Феррейра связан с парижским клубом контрактом до 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается в сумму, превышающую 60 миллионов евро.

Хаби Алонсо попросил "Реал" вернуть бывшего игрока для замены Модрича