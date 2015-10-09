Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Хаби Алонсо не может определиться с двумя звёздами "Реала": что происходит

В мадридском "Реале" возникла сложная ситуация с футболистами центра поля. Джуд Беллингем остаётся ключевым игроком команды, но его участие в матчах вызывает вопросы, передают Vesti.kz.

Сомнения вокруг Беллингема

Журналист Антонио Ромеро из El Larguero отметил: "Вокруг фигуры Беллингема растут сомнения, которые ни команде, ни ему самому не идут на пользу. Тренер публично говорит, что хочет его поберечь, потому что он не готов играть 90 минут. Когда Беллингем выходит на поле, ему не удается раскрыть свой потенциал".

Ценность Арды Гюлера

В то же время Хаби Алонсо высоко ценит Арду Гюлера, который также способен оказывать серьёзное влияние на игру. Лучшее место Гюлера — позиция Беллингема, но английский футболист остаётся основным в центре поля. Именно это создаёт дилемму для тренера: как совместить двух талантливых игроков, чтобы они приносили максимальную пользу команде.

Ротация и поиск баланса

Тренерский штаб пытается решать задачу через ротацию и смену функций на поле, позволяя футболистам адаптироваться к разным ролям. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли Алонсо найти идеальный баланс между Беллингемом и Гюлером и как это повлияет на результаты "Реала".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

