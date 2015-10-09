Хаби Алонсо хочет избавиться от игрока, чья зарплата выше Винисиуса и Беллингема

Давид Алаба, второй по зарплате игрок "Реала" после Килиана Мбаппе с доходом около 20 миллионов евро в год, больше не вписывается в планы главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Высокая зарплата и спад формы

Алаба пришёл в клуб свободным агентом из "Баварии", потребовав высокую зарплату. В первый год это казалось логичной ставкой: защитник стал ключевым игроком, помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Но со временем физическая форма и результативность начали падать.

Травмы, которые изменили всё

Поворотным моментом стала серьёзная травма колена — разрыв передней крестообразной связки. Восстановление заняло более года, и после возвращения Алаба уже не демонстрировал прежнюю надёжность и уверенность на поле.

Решение нового тренера

Хаби Алонсо, главный тренер "Реала", делает ставку на физическую надёжность, интенсивность и постоянную конкуренцию в составе. По его мнению, Алаба больше не соответствует этим требованиям.

Уход как приоритет клуба

В "Реале" уже рассматривают уход Алабы как приоритет. В мадридском клубе ценят прошлое, но решения принимаются исходя из настоящего.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!