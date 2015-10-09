Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 23:14
 

Хаби Алонсо хочет избавиться от игрока, чья зарплата выше Винисиуса и Беллингема

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо хочет избавиться от игрока, чья зарплата выше Винисиуса и Беллингема Хаби Алонсо. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Давид Алаба, второй по зарплате игрок "Реала" после Килиана Мбаппе с доходом около 20 миллионов евро в год, больше не вписывается в планы главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Поделиться

Давид Алаба, второй по зарплате игрок "Реала" после Килиана Мбаппе с доходом около 20 миллионов евро в год, больше не вписывается в планы главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Высокая зарплата и спад формы

Алаба пришёл в клуб свободным агентом из "Баварии", потребовав высокую зарплату. В первый год это казалось логичной ставкой: защитник стал ключевым игроком, помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Но со временем физическая форма и результативность начали падать.

Травмы, которые изменили всё

Поворотным моментом стала серьёзная травма колена — разрыв передней крестообразной связки. Восстановление заняло более года, и после возвращения Алаба уже не демонстрировал прежнюю надёжность и уверенность на поле.


Решение нового тренера

Хаби Алонсо, главный тренер "Реала", делает ставку на физическую надёжность, интенсивность и постоянную конкуренцию в составе. По его мнению, Алаба больше не соответствует этим требованиям.

Уход как приоритет клуба

В "Реале" уже рассматривают уход Алабы как приоритет. В мадридском клубе ценят прошлое, но решения принимаются исходя из настоящего.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Севилья
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!