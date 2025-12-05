Испания
Гвардиола попросил у "Сити" трансфер звезды "Реала" за 180 миллионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему, передают Vesti.kz

По информации Don Balon, наставник "горожан" попросил руководство клуба оценить шансы на подписание 22-летней звезды уже следующим летом.

Гвардиола видит в Беллингеме потенциальную замену Родри, который продолжает испытывать проблемы с коленом. При этом в Мадриде отмечают, что англичанин переживает непростой период. 

А все потому, что его критикуют за нестабильную игру, а отношения с Хаби Алонсо, по информации источника, оставляют желать лучшего. Англичанину не нравится его текущая роль на поле, и это вызывает напряжение.

И вот здесь появляется Гвардиола, однако несмотря на интерес тренера, трансфер выглядит почти невозможным.

"Реал" не намерен расставаться с одним из ключевых футболистов и готов рассматривать переговоры только в случае, если сам Беллингем попросит об уходе. Даже тогда сумма сделки будет огромной – потенциально рекордной.

Легенда "Реала" выразил отношение к Мбаппе

Стоит отметить, что в своем дебютном сезоне в "Реале" (2023/24) Джуд Беллингем собрал впечатляющую коллекцию трофеев: Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Рыночная стоимость англичанина оценивается в 180 миллионов евро.

Ранее Гвардиола присмотрел ещё одного игрока "Реала", воспользовавшись напряженными отношениями футболиста с Хаби Алонсо.

