Старт тренерской карьеры Хаби Алонсо в мадридском "Реале" ознаменовался первым серьезным конфликтом внутри команды, передают Vesti.kz.

Все из-за Родриго

Как сообщает Don Balon, часть игроков недовольна решением тренера по бразильскому нападающему Родриго Гоэсу и уже выразила свое возмущение.





Бразильский клан "сливочных"

По информации источников, в эпицентре недовольства - так называемый "бразильский клан", в который входят Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и сам Родриго. Они считают, что новый наставник несправедливо вычеркнул форварда из своих планов, не предоставив внятных объяснений. Во время предсезонной подготовки Родриго практически не появлялся на поле и, по мнению игроков, оказался вытеснен без объективных причин.

Игроки уже донесли свое недовольство до тренерского штаба, а также - косвенно - до спортивного руководства клуба. По их мнению, подобное отношение может разрушить атмосферу единства и уважения, которая долгие годы считалась частью ДНК "Реала".

Попытка подрыва авторитета Алонсо?

Для Хаби Алонсо это стало первым серьезным вызовом в новом статусе. Несмотря на внутреннее давление, он остается непреклонным: по словам источников, тренер настаивает на принципах меритократии - место в составе должен заслужить каждый, вне зависимости от имени и национальности. В случае с Родриго, Алонсо считает, что тот пока не показывает нужный уровень.