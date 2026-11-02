Три гола за тайм решили исход принципиального дерби в Ла Лиге

"Атлетик" из Бильбао вырвал победу у "Реал Сосьедада" в принципиальном матче 11-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Баскское дерби состоялось на стадионе "Сан-Мамес" и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты в первом тайме. На 14-й минуте Иньяки Уильямс вывел свою команду вперёд, а на 30-й Лука Сучич восстановил равновесие. В компенсированное время (45+2-я минута) "Атлетик" заработал пенальти, который реализовал Алекс Беренгер.

После перерыва обе команды имели шансы отличиться, однако счёт больше не изменился.

После этой игры "Реал Сосьедад" с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Атлетик" располагается на седьмой строчке с 15 баллами.

В следующем туре "Атлетик" сыграет на выезде с "Осасуной" (7 ноября), а "Реал Сосьедад" примет "Райо Вальекано" (8 ноября).