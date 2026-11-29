Мадридский "Атлетико" одержал выездную победу над "Эльче" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, передаёт Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт уже в дебюте: на 5-й минуте Алехандро Гримальдо уверенно реализовал пенальти и вывел "матрасников" вперёд - 1:0. Спустя всего две минуты Ли Кан Ин удвоил преимущество мадридского клуба - 2:0. Хозяева поля сумели вернуться в игру в середине первого тайма усилиями Мартима Нету, который на 26-й минуте сократил отставание (1:2). Однако перед самым перерывом Хулиан Альварес (41-я) вновь вернул "Атлетико" комфортный перевес в два мяча - 3:1.

На старте второй половины встречи "Эльче" забил быстрый гол: на 48-й минуте отличился Буба Сангаре. До финального свистка цифры на табло больше не менялись.

"Атлетико" с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Эльче" располагается на предпоследней, 19-й строчке с 11 очками.

В следующем туре "Эльче" сыграет на выезде с "Осасуной", а "Атлетико" примет "Бетис". Оба матча пройдут 6 декабря.