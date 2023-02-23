Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о возможном возвращении в каталонский клуб Лионеля Месси, ныне выступающего за франузский "Пари Сен-Жермен", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, двери в "Барселоне" всегда открыты для аргентинца. Также испанский специалист назвал экс-одноклубника лучшим футболистом в истории.

"Месси? Я уже говорил, что это его дом, для него здесь открыты все двери, он мой друг, мы всегда на связи. Это его решение, все будет зависеть от него, от того, чем он хочет заниматься в будущем. "Барселона" - это его дом, в этом нет никаких сомнений. Лучший футболист в истории никогда не помешает", - приводит слова Хави журналист Альберт Роге в своем твиттере.

Напомним, Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го, после чего перешел в ПСЖ. Срок его контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Месси решил уйти из ПСЖ и выбрал новый клуб