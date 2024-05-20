Герой дня - нападающий "Вильярреала" Серлот: сделал покер "Реалу", а еще играл в АПЛ и забивал Казахстану

Нападающий "Вильярреала" Александр Серлот стал героем дня в чемпионате Испании по футболу. Норвежец забил четыре мяча в ворота мадридского "Реала" и вышел в лидеры бомбардирской гонки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как это было, а также объясняет, кто же такой Серлот и как сложился его путь к успеху.

3 мяча за 8 минут

Уже с первых минут матча с новоиспеченным чемпионом Серлот показал всю серьезность своих намерений: на шестой минуте игры форвард "Вильярреала" нанес мощный удар с дальней дистанции – лишь в прыжке голкипер "Реала" Андрей Лунин кончиками пальцев переправил мяч в штангу.

Это заставило футболистов "королевского клуба" проснуться, которые к 20-й минуте повели 2:0. Сначала забил турецкий полузащитник Арда Гюлер, а после Хоселу.

Но на 39-й минуте защитник "Реала" Дани Себальос совершил ошибку в своей штрафной и "подарил" мяч Ерсону Москере, который навесил на Серлота, а тот легко замкнул подачу головой.

Однако спустя минуту мадридцы провели образцовую атаку - красивую комбинацию Луки Модрича и Браина Диаса завершил Лукас Васкес. А уже в добавленное к первом тайму времени Васкес выступил в роли ассистента - Гюлер сделал дубль, довел счет до 4:1 и, казалось, уже обеспечил "Реалу" победу. Но у "Вильярреала" было другие планы.

На второй тайм хозяева вышли с настроем во что бы то ни стало отыграться. И "Вильярреалу" хватило восьми минут, за которые Серлот оформил покер и спас команду. Особенно красивым получился третий мяч норвежца - ворвался в штрафную, уложил на газон защитника "Реала" Эдера Милитао и пробил Лунина.

Благодаря этому покеру Серлот вписал свое имя в историю: теперь он среди 11 игроков, которые забивали четыре гола "Реалу".

Также норвежец вышел в лидеры бомбардирской гонки. За тур до финиша в активе нападающего "Вильярреала" 23 гола, он оторвался на два мяча от идущего вторым форварда "Жироны" Александра Довбика. Украинец, к слову, забил один из трех голов в ворота "Валенсии" (3:1) и помог "Жироне" впервые в истории стать призером Ла Лиги.

Пробовал себя в АПЛ и огорчал Казахстан

Серлот проводит свой первый сезон в "Вильярреале" и третий в испанском первенстве. Предыдущие два сезона форвард выступал за "Реал Сосьедад" на правах аренды, а принадлежал форвард "РБ Лейпциг". В немецком клубе у форварда дела не пошли - за 30 игр забил пять мячей в Бунсделиге, после чего последовала аренда в Испанию.

За первый сезон в "Реал Сосьедаде" Серлот забил лишь четыре мяча в Примере, а во втором увеличил свой бомбардирский рекорд до 12 голов и помог клубу выйти в Лигу чемпионов. Баскский клуб хотел купить норвежца, но не сумел договорится с "Лейпцигом".

Тогда своим шансом воспользовался "Вильярреал", который подписал форварда на целых пять лет. Однако после такого прорывного сезону нет никакой уверенности, что клуб сможет сохранить Серлоту на оставшиеся четыре сезона. Transfertmark оценивает 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро, но есть вероятность, что цена может еще немного подрасти, что никак не отпугнет потенциальных покупателей

Александр Серлот родился в семье потомственных футболистов - его отец Йеран Серлот выступал за "Русенборг" и сборную Норвегии. Сам Александр начинал в системе "Русенборга", затем была аренда в другой норвежский клуб "Буде-Глимт", где игроку удалось проявить себя.

После этого (с ноября 2015 года) началась зарубежная клубная карьера молодого форварда - норвежец поколесил сначала по Голландии ("Гронинген" 2015-17), а затем оказался в Дании (2017-18), где за 19 матчей забил десять голов и привлек внимание "Кристал Пэлас", который выкупил его за 20 миллионов евро. Но дела в английской премьер-лиги не задались - за полтора сезона норвежец провел лишь 16 матчей и, не забив ни одного мяча, отправился в аренду в бельгийский "Гент", а оттуда в турецкий "Трабзонспор", где провел чрезвычайно удачный сезон, забив 24 гола в чемпионате Турции, семь - в кубке и два - в Лиге Европы. Это позволило Серлоту подписать контракт "РБ Лейпциг", который выложил за игрока все те же 20 миллионов евро. А далее, как известно, он оказался в Ла Лиге, где с третьего сезона добился звездного статуса.

К слову, известен Серлот и казахстанским любителям футбола. Свой первый гол за молодежную сборную Норвегии он забил в домашнем матче с Казахстаном. Нападающий завершился контратаку и принес своей команде победу (2:1).