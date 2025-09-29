Футбольный матч в Испании обернулся гибелью вратаря

19-летний испанский вратарь "Колиндреса" Рауль Рамирес скончался после травмы головы, полученной в матче пятого дивизиона против "Ревильи", сообщают Vesti.kz.

Трагедия произошла после столкновения с соперником: голкипер получил удар по голове и потерял сознание.

Сначала помощь ему оказал главный тренер команды Рафа де Пенья, а затем - медсестра из числа болельщиков. Несмотря на усилия врачей, у футболиста дважды произошла остановка сердца: сначала на поле, затем в карете скорой. В больнице жизнь молодого игрока спасти не удалось.

RFEF (Королевская испанская федерация футбола) выразила соболезнования родным, близким и партнёрам по команде Рамиреса: