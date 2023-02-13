Футболист за 100 миллионов принес "Барселоне" победу в Ла Лиге

"Барселона" обыграла "Вильярреал" в 21-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) и сделала это в гостях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Вильярреале на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" завершилась со счетом 1:0. Решающий гол у каталонцев на 18-й минуте забил Педри, чья трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. В ходе игры хозяева не раз могли отыграться, но и "сине-гранатовые" неоднократно транжирили свои моменты, чтобы упрочить свое преимущество. В итоге ранний мяч 20-летнего полузащитника стал единственным в этом матче.

Благодаря этому успеху лидирующая в турнирной таблице "Барселона" (56) оторвалась от идущего на втором месте "Реала" (45) на 11 очков. Но у "сливочных" есть одна игра в запасе, так как пропускали тур из-за участия в клубном чемпионате мира. "Вильярреал" (31) расположился на восьмой строчке.

В следующем туре, 18 февраля, "Вильярреал" на выезде сыграет с "Мальоркой", а на следующий день "Барселона" дома примет "Кадис".

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