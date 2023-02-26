Футболист "Барселоны" получил нелепую травму на замене

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 15:55
©ФК "Барселона"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму во время первого матча против "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист травмировался, когда проявил свое недовольство заменой, что привело к тому, что он не смог выйти на поле в стартовом составе "Барселоны" в матче 22-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (2:0) 19 февраля.

Главный тренер "Барселоны" Хави мог поберечь бразильского вингера перед ответной игрой раунда плей-офф Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", поэтому Рафинья появился на поле только на 74-й минуте.

Тем не менее причиной его отсутствия на старте игры с "Кадисом" было полученное повреждение колена. По сообщению Mundo Deportivo, во время замены Рафинья неудачно ударился коленом о холодильник с напитками, что вызвало у него боль и не позволило выйти в стартовом составе.

В предыдущей игре против "Манчестер Юнайтед" Рафинья забил гол и сделал голевую передачу, но был заменен на 83-й минуте на Феррана Торреса. "Барселона", благодаря его голу, ушла тогда от поражения - 2:2.

В ответной встрече "сине-гранатовые" уступили на выезде англичанам и вылетели из Лиги Европы.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барселона Манчестер Юнайтед Травма Лига Европы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:55
Испания
Футболист "Барселоны" получил нелепую травму на замене
Сегодня , 13:09
Испания
Левандовски забил гол и лишил "Барселону" миллиона евро
Сегодня , 08:20
Испания
Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико"
Вчера , 14:23
Испания
"Мисс Бум-Бум" раскритиковала форварда "Барселоны" после вылета из Лиги Европы
Вчера , 13:29
Испания
Игроки "Реала" собрались "бойкотировать" церемонию награждения ФИФА
23 февраля, 10:31
Испания
Месси уже не тот? Экс-игрок "Барсы" и ПСЖ сообщил горькую правду о Лео
23 февраля, 09:49
Испания
Главный тренер "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси
22 февраля, 16:37
Испания
Месси готовится к уходу из ПСЖ. Его отец нашел клуб
22 февраля, 13:52
Испания
Назван самый опасный футболист в мире
22 февраля, 07:31
Испания
"Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»