Футболист "Барселоны" устроил истерику после замены в матче с "МЮ"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья эмоционально отреагировал на свою замену в матче стыкового раунда Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 83-й минуте бразилец был заменен на Феррана Торреса, после чего, усевшись на скамейку запасных, стал бить по креслу. Его стал успокаивать защитник Жорди Альба.

Отметим, что в этой встрече Рафинья отметился забитым голом за семь минут до своей замены, а также оформил ассист.

Позже бразилец извинился за свое поведение.

"Я уже поговорил с тренером после игры, воспользовался возможностью, чтобы извиниться перед всеми. Извиняюсь перед тренером, Ферраном, который вышел вместо меня, командой и болельщиками. Но бывают моменты, когда мы действительно хотим быть на поле, чтобы помочь команде победить.

Мы люди, и у всех нас есть моменты, которые мы не можем контролировать. Я знаю, что совершил ошибку, и я здесь, чтобы извиниться перед всеми; этого больше не произойдет", - приводит слова Рафиньи Mirror.

Напомним, что матч на стадионе "Камп Ноу" завершился со счетом 2:2.

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