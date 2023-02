В матче "Барселона" - "МЮ" установлен рекорд Лиги Европы

В матче стыкового раунда Лиги Европы между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" был установлен новый рекорд турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Ноу Камп" завершилась боевой ничьей - 2:2.

Игру посетили 90 225 зрителей. Это новый рекорд посещаемости Лиги Европы, который превзошел предыдущее достижение почти на десять тысяч человек.

Прежний рекорд был установлен 23 февраля 2017 года в матче 1/16 финала между английским "Тоттенхэмом" и бельгийским "Гентом". Ту игру на стадионе "Уэмбли" в Лондоне посетили 80 465 человек.

Отметим, что ответный матч между "МЮ" и "Барселоной" пройдет в ночь на 23 февраля.

Culers, thank you for your support! 💙❤️ pic.twitter.com/0GWWJaFZVF