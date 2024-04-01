Футболист "Барселоны" отпраздновал гол в стиле Роналду

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Сегодня 12:46
©ФК "Аль-Наср"

Футболист молодежной команды каталонской "Барселоны" отпраздновал гол в стиле бывшего нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Это случилось в матче против "Бетиса". Десятый номер "Барселоны" забил третий мяч своей команды и отпраздновал гол в стиле Роналду с выкриком Siu!

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей.

С 2023 года португалец выступает за саудовский "Аль-Наср". В нынешнем сезоне Криштиану сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 33 гола и сделал 11 ассистов.

Криштиану Роналду "украл" празднование гола у игрока "Реала": видео

Метки:
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