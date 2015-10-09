Испания
Сегодня 11:32
 

Форвард "Атлетико" побил рекорд и сотворил историю в Лиге чемпионов

Хулиан Альварес. Фото: ©x.com/atleti

Хулиан Альварес продолжает проводить выдающийся сезон и уже вписал своё имя в историю мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz

В матче против "Барселоны" аргентинец забил свой девятый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – и это новый клубный рекорд.

Никогда ранее ни один футболист "Атлетико" не достигал такой результативности за один сезон в главном еврокубковом турнире. Предыдущее достижение принадлежало Диего Косте – в кампании 2013/14 он забил 8 мячей.

Топ-бомбардиры "Атлетико" за сезон в ЛЧ:

  • 9 – Хулиан Альварес (2025/26)
  • 8 – Диего Коста (2013/14)
  • 7 – Хулиан Альварес (2024/25)
  • 7 – Антуан Гризманн (2015/16)

Ограбление в ЛЧ? "Барселона" может подать жалобу после матча с "Атлетико"

Отметим, что Хулиан Альварес к 23 годам собрал впечатляющий набор трофеев, став одним из самых титулованных молодых игроков в мире.

В его активе – победа на чемпионате мира 2022 года, два Кубка Америки (2021 и 2024), Кубок Либертадорес (2018) и триумф в Лиге чемпионов (2023).

Форвард, известный по выступлениям за "Ривер Плейт" и "Манчестер Сити", также вошёл в историю как первый футболист, которому удалось объединить эти титулы вместе с победой на клубном чемпионате мира.

Ранее главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, за счёт чего его команда смогла обыграть "Барселону" в Лиге чемпионов.

