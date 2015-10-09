Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:40
 

Флик запросил у "Барселоны" трансферы в проблемные зоны

  Комментарии

Флик запросил у "Барселоны" трансферы в проблемные зоны Ханс-Дитер Флик. Фото: ФК "Барселона"©

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассчитывает на усиление состава в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассчитывает на усиление состава в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, немецкий специалист сообщил руководству каталонского клуба о необходимости подписания нового центрального защитника в январе.

Также Флик обеспокоен ситуацией с крайними защитниками, поэтому, вероятно, предпочтение на рынке будет отдано центрбеку, способному сыграть на фланге.

Mundo Deportivo пишет, что "Барселона" рассматривает трёх кандидатов в центр защиты. Это 37-летний Николас Отаменди из "Бенфики", 33-летний Стефан де Врей из миланского "Интера" и 28-летний Маркос Сенеси из "Борнмута". Так руководство "сине-гранатовых" хочет компенсировать потерю ушедшего летом Иньиго Мартинеса.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 46 набранными очками, опережая мадридский "Реал" (42), "Атлетико" (37) и "Вильярреал" (35).


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

