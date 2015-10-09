Флик запросил у "Барселоны" трансферы в проблемные зоны

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассчитывает на усиление состава в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, немецкий специалист сообщил руководству каталонского клуба о необходимости подписания нового центрального защитника в январе.

Также Флик обеспокоен ситуацией с крайними защитниками, поэтому, вероятно, предпочтение на рынке будет отдано центрбеку, способному сыграть на фланге.

Mundo Deportivo пишет, что "Барселона" рассматривает трёх кандидатов в центр защиты. Это 37-летний Николас Отаменди из "Бенфики", 33-летний Стефан де Врей из миланского "Интера" и 28-летний Маркос Сенеси из "Борнмута". Так руководство "сине-гранатовых" хочет компенсировать потерю ушедшего летом Иньиго Мартинеса.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 46 набранными очками, опережая мадридский "Реал" (42), "Атлетико" (37) и "Вильярреал" (35).

