"Барселона" планирует усилить оборону двумя футболистами в зимнее трансферное окно по просьбе главного тренера Ханси Флика, передают Vesti.kz.

По информации источника, немецкий специалист потребовал подписать центрального и левого защитников. Необходимость трансферов стала очевидной на фоне травм и плотного календаря, из-за которых оборона каталонцев потеряла надёжность.

Гвардиол - главная цель

Главным кандидатом стал Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити". Хорват способен сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге. Однако его переход зимой практически невозможен, поскольку английский клуб выставит высокий ценник.

Также "Барселона" рассматривает защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека и футболиста "Твенте" Рууда Нейстада. Обе сделки также будет непросто осуществить в январе.

Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку уже несколько недель работает над вариантами усиления обороны.