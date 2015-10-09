Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:40
 

Флик выбрал трёх новичков для "Барсы" и двух игроков для продажи

  Комментарии

Поделиться
Флик выбрал трёх новичков для "Барсы" и двух игроков для продажи Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" уже прорабатывает несколько сценариев летнего трансферного окна, все они напрямую связаны с требованиями главного тренера Ханса Флика. Немецкий специалист хочет построить команду, полностью адаптированную под его стиль игры, и считает, что пришло время сделать шаг вперёд в планировании состава, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" уже прорабатывает несколько сценариев летнего трансферного окна, все они напрямую связаны с требованиями главного тренера Ханса Флика. Немецкий специалист хочет построить команду, полностью адаптированную под его стиль игры, и считает, что пришло время сделать шаг вперёд в планировании состава, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, Флик считает, что клубу нужно усиление по конкретным позициям и сокращение числа игроков, которые не вписываются в его модель. Речь не о революции, а о точечной оптимизации для борьбы на престижных турнирах.

Три приоритетных трансфера

• Защита: Флик выделяет Алессандро Бастони из "Интера". Итальянский защитник надёжен, умеет строить игру от своих ворот и сможет стабилизировать оборону.
• Центр поля: выбор пал на Бернарду Силву из "Манчестер Сити". Португалец обеспечит контроль мяча, динамику и качественную игру в ключевых зонах, особенно если Педри будет недоступен.
• Атака: Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико". Аргентинец соответствует требованиям полноценного форварда: забивает, прессингует и участвует в комбинационной игре, может стать заменой Левандовски.

Корректировка состава в обороне

Флик также хочет облегчить состав на некоторых позициях. Центральные защитники Рональд Араухо и Андреас Кристенсен не входят в число игроков, на которых тренер хочет строить команду в среднесрочной перспективе. Он предложил клубу рассмотреть их уход, чтобы состав полностью соответствовал его требованиям и давал стабильность.

План Флика: стабильность и развитие проекта

Тренер подчёркивает, что его посыл — не давление, а стратегическое планирование. Оптимизация состава и точечные усиления позволят развивать проект с уверенностью и стабильностью, сохраняя конкурентоспособность "Барселоны" в Европе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Болонья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 февраля 00:45   •   не начат
Болонья
Болонья
(Болонья)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Болонья
Ничья
Милан
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!