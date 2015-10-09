Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 13:58
 

Флик выбрал ключевого новичка для "Барселоны" зимой

Флик выбрал ключевого новичка для "Барселоны" зимой Ханси Флик. ©ФК "Барселона"

"Барселона" начала активную работу на трансферном рынке с прицелом на зимнее окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, главный тренер каталонцев Ханси Флик уже обозначил ключевую цель для усиления центра обороны и получил поддержку спортивного руководства клуба.

Приоритет — немецкий защитник

Главным кандидатом на январский трансфер стал немецкий центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек. Флик считает, что команде не хватает оборонца с лидерскими качествами, авторитетом и умением начинать атаки от своей штрафной площади. Левоногий защитник полностью соответствует требованиям тренера.

Партнёр для Кубарси

В тренерском штабе "Барселоны" видят в Шлоттербеке оптимального партнёра для Пау Кубарси. Несмотря на уверенное закрепление молодого каталонца в основе, Флик убеждён, что рядом с ним должен играть более опытный футболист, способный добавить надёжности и стабильности в оборонительной линии.


Шанс на выгодную сделку

Дополнительным фактором в пользу трансфера является контрактная ситуация игрока. Соглашение Шлоттербека истекает летом, и он не планирует его продлевать, что даёт "Барселоне" возможность оформить переход зимой за относительно скромную сумму и опередить других европейских топ-клубов.

Ключевой трансфер зимы

В клубе рассчитывают, что подписание немецкого защитника позволит сразу усилить оборону и добавить ей надёжности. Флик уже дал окончательное согласие на сделку, и в "Барселоне" рассчитывают сделать Шлоттербека главным зимним приобретением.

26-летний Шлоттербек представляет "Боруссию" с 2022 года. До этого он был игроком клубов "Унион Берлин" и "Фрайбург". Три года назад начал вызываться в сборную Германии.

