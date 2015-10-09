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Флик выбрал двух кандидатов на замену Родри в "Барселоне"

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Флик выбрал двух кандидатов на замену Родри в "Барселоне" Родри. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассматривает двух кандидатов на замену травмированному полузащитнику Родри, который выбыл примерно на месяц, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассматривает двух кандидатов на замену травмированному полузащитнику Родри, который выбыл примерно на месяц, передают Vesti.kz.

Испанец получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Клуб подтвердил уже травму, но точных сроков восстановления не назвал. По предварительным оценкам, футболист пропустит три-четыре недели.

Берналь - первый кандидат на замену

По информации Fichajes.net, одним из вариантов для Флика стал 19-летний Марк Берналь, который заменил Родри в перерыве победного матча с "Астон Виллой" (3:0).

В нынешнем сезоне воспитанник "Барселоны" четырежды выходил в стартовом составе - против "Эльче", "Атлетика", "Райо Вальекано" и ПСЖ.

Берналь способен действовать перед центральными защитниками, участвовать в развитии атак и предоставлять Педри больше свободы в нападении.

Де Йонг также претендует на место

Другой кандидат - Френки де Йонг, восстановившийся после проблем со здоровьем. Нидерландец вернулся на поле в матче с "Реалом", а затем вышел в основе против "Алавеса", где сыграл центрального защитника.

Де Йонг отличается умением продвигать мяч из глубины и проходить линии соперника за счёт дриблинга.

Кроме того, Флик может использовать Гави рядом с Педри, а при необходимости - Брайана Фариньяса.

Когда Флик определится с заменой?

Первое решение тренеру предстоит принять перед матчем с "Атлетико" 8 ноября. Затем "Барселону" ждут встречи с "Вильярреалом" и "Сабахом" в Лиге чемпионов.

Возвращение Родри будет зависеть от его восстановления. До травмы полузащитник выходил в стартовом составе в 11 из 15 официальных матчей сезона.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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