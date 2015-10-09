Флик выбрал двух кандидатов на замену Родри в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассматривает двух кандидатов на замену травмированному полузащитнику Родри, который выбыл примерно на месяц, передают Vesti.kz.

Испанец получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Клуб подтвердил уже травму, но точных сроков восстановления не назвал. По предварительным оценкам, футболист пропустит три-четыре недели.

Берналь - первый кандидат на замену

По информации Fichajes.net, одним из вариантов для Флика стал 19-летний Марк Берналь, который заменил Родри в перерыве победного матча с "Астон Виллой" (3:0).

В нынешнем сезоне воспитанник "Барселоны" четырежды выходил в стартовом составе - против "Эльче", "Атлетика", "Райо Вальекано" и ПСЖ.

Берналь способен действовать перед центральными защитниками, участвовать в развитии атак и предоставлять Педри больше свободы в нападении.

Де Йонг также претендует на место

Другой кандидат - Френки де Йонг, восстановившийся после проблем со здоровьем. Нидерландец вернулся на поле в матче с "Реалом", а затем вышел в основе против "Алавеса", где сыграл центрального защитника.

Де Йонг отличается умением продвигать мяч из глубины и проходить линии соперника за счёт дриблинга.

Кроме того, Флик может использовать Гави рядом с Педри, а при необходимости - Брайана Фариньяса.

Когда Флик определится с заменой?

Первое решение тренеру предстоит принять перед матчем с "Атлетико" 8 ноября. Затем "Барселону" ждут встречи с "Вильярреалом" и "Сабахом" в Лиге чемпионов.

Возвращение Родри будет зависеть от его восстановления. До травмы полузащитник выходил в стартовом составе в 11 из 15 официальных матчей сезона.

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